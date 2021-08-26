Итальянский самолет попал под обстрел в Кабуле: на борту – почти сотня человек

Самолет Военно-Воздушных сил Италии обстреляли сразу после взлета в аэропорту Кабула. Самолет вывозил из столицы Афганистана почти 100 человек.

Предварительно СМИ сообщают, что люди не пострадали. Обстрел осуществили 26 августа.

К теме Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшее время, – Минобороны Британии

В Афганистане обстреляли итальянский самолет с людьми на борту

Итальянский транспортный самолет C-130J, который эвакуировал бывших афганских работников НАТО из Кабула, был обстрелян во время выхода из аэропорта,

– говорится в сообщении.

Издание получило эту информацию из собственных военных источников. На борту самолета находятся 98 афганцев и итальянские журналисты.

По предварительной информации, самолет от обстрела не пострадал и продолжил полет. СМИ предполагают, что обстрел вели из тяжелого автоматического оружия – вероятно висококалиберного пулемета. Он начался сразу после подъема самолета в небо.

Пилот уклонился от обстрела

Издание AGI написало, что пилот немедленно совершил маневр уклонения, после чего продолжил полет по маршруту на авиабазу Аль-Салем в Кувейте.

Стрельба велась с позиций за пределами аэропорта. Вероятно – с соседней возвышенности.

Ситуация в аэропорту Кабула: что известно

Из-за страха перед боевиками в аэропорт Кабула 15 августа двинулись многие афганцы. Они пытались любой ценой покинуть страну – привязывали себя к самолетам, пытались силой втиснуться в них. Из-за этого, к сожалению, люди погибли.

Позже боевики заявили, что будут пропускать на территорию аэропорта только иностранцев. Афганцев – не пропускают.

26 августа сообщили, что в аэропорту Кабула в ближайшее время могут совершить теракт. Соответствующее предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.

Посольства США, Австралии и Великобритании обратились к своим гражданам. Они призвали их за угрозу теракта не прибывать на территорию аэродрома.