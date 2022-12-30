Самый страшный год в истории: военная администрация Киева обнародовала печальную статистику
Источник:КГВА
Год русско-украинской войны подходит к концу. В КГВА подвели итоги года и отметили, что 2022 год стал самым страшным в истории столицы.
Об этом сообщил начальник администрации Киева Сергей Попко. Он отметил, что, несмотря на все попытки оккупантов захватить город, у них ничего не удалось.
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Как война сменила столицу
После отвержения оккупационных войск за пределы Киевской области враг прибег к тактике "воздушного геноцида", который продолжается до сих пор.
По состоянию на 30 декабря захватчик совершил 52 воздушные атаки на Киев. В результате ракетных атак было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения испытала и критическая инфраструктура Киева.
Но все уничтожено можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни,
– сказал Попко.
По его словам, в период с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых – 5 детей. Кроме того, 495 жителей, из них – 30 детей, получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения в столице раздалось 638 сирен воздушной тревоги. Длительность тревог – 693 часа 49 минут. То есть практически 29 дней киевляне провели в укрытиях и бомбоубежищах.
"Столица Украины – это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!", – резюмировал начальник КМВА.
Напомним, что в ночь на 30 декабря россияне выпустили 16 "Шахидов" для обстрелов Украины. В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 – над столицей.
Киев атаковали "Шахиды": что известно
- Российские захватчики в ночь на 30 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего за ночь выпустили 16 "Шахидов". В частности, обломки беспилотника попали в админздание в Киеве.
- Беспилотник упал на четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его уже ликвидировали. В результате атаки поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этажа.
- Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.
- Стоит добавить, что накануне, 29 декабря, враг Киевской области пытался разрушить объекты критической инфраструктуры. Силам ПВО удалось отразить ракетные удары.