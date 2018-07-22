Итоговый выпуск новостей за 21:00: Усик одолел Гассиева. Строгий режим для украинцев в Греции
В итоговом выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 22:00 – победа, которая всколыхнула соцсети – украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. В Греции осудили украинцев, подозреваемых в перевозке нелегальных мигрантов. И за это им дали на двоих 180 лет тюрьмы.
Также в выпуске:
Евросоюз аннулировал санкции против почти половины экс-регионалов.
На радиостанцию "Пятница" Януковича положил глаз Порошенко.
В Марьинке Донецкой области двое гражданских жителей подорвались в своем дворе.
Украинцы покорили пролив Босфор в Турции.
Источник: 24 канал
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