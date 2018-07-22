00:33
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
  • четверг
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Усик одолел Гассиева. Строгий режим для украинцев в Греции

Выпуск новостей 114 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 22:00 – победа, которая всколыхнула соцсети – украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. В Греции осудили украинцев, подозреваемых в перевозке нелегальных мигрантов. И за это им дали на двоих 180 лет тюрьмы.

Также в выпуске:

Евросоюз аннулировал санкции против почти половины экс-регионалов.

На радиостанцию "Пятница" Януковича положил глаз Порошенко.

В Марьинке Донецкой области двое гражданских жителей подорвались в своем дворе.

Украинцы покорили пролив Босфор в Турции.

 

 

 

Теги: Усик – Гассиев Новости спорта Новости Украины Греция Выпуск новостей беженцы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 22 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:21 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
274
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:17 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
197
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 июля, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 320
Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
22 июля, 20:01 Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
711
Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
22 июля, 19:30 Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
229
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в польском законе. Встреча Трампа и Путина
 27 июня , 21:47
Выпуск новостей за 22:00: Отравление алкоголем в Борисполе. Коррупция в футболе
 22 мая , 23:03
Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта
 13 июля , 09:47
Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов
 20 июля , 09:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук