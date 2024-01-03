Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Волыни Иван Козярчук

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб Иван Козярчук. Герою навсегда останется 40 лет.

О трагической потере сообщили в Рожищенском городском совет. Защитник был родом из села Елизаветин в Луцком районе Волынской области.

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Герой погиб под Бахмутом

Иван Козярчук, 40-летний защитник, погиб во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области 27 декабря 2023 года. Его жизнь оборвал вражеский минометный обстрел.

В общине выразили соболезнования близким и родным погибшего.

Выражаем искренние соболезнования семье, скучаем и разделяем боль от этой непоправимой потери,

– говорится в сообщении.



Иван Козярчук погиб на фронте / Фото из соцсетей

Траур по погибшему Герою в Рожищенской общине продлится со 2 по 4 января включительно. Как пояснили в горсовете, в эти дни в общине должны быть приспущены государственные флаги Украины на административных зданиях местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.