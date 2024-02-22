Стерненко показал "отца" морских дронов, команда которого взрывала Крымский мост

Все украинцы помнят незабываемые победы наших военных в Черном море. Это и неоднократные поражения Крымского моста, и десятки потопленных "корыт" российского флота. Активист Стерненко показал человека, который стоит за всеми этими блестящими операциями.

Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал фото отца "Морских малышей", которые стали создателями одной из самых позорных страниц в истории Черноморского флота страны – агрессорки.

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"Охотник" за кораблями

Разработчиком надводных дронов "Sea baby" оказался генерал СБУ Иван Лукашевич с очень красноречивым позывным "Хантер", что в переводе с английского означает "охотник".

Иван Лукашевич – отец дронов Sea baby / Фото Сергей Стерненко

Именно команда Лукашевича занималась подрывами Крымского моста, а также поражением российских кораблей.

Кроме того, "Хантер" еще и разработчик дальнобойной снайперской винтовки "Властелин горизонта". Именно из этого оружия украинский воин установил мировой рекорд, ликвидировав оккупанта с расстояния 3800 метров.

Фильмы надо снимать именно о таких людях. Он точно знает, как и где надо уничтожать вражеские суда. И сделает это. Снова и снова,

– подписал фотографию Стерненко.

Напомним, что украинцы дважды взрывали Крымский мост. Сначала это сделали с помощью грузовика со взрывчаткой осенью 2022 года, на следующий день после 70-летия Путина. Второй раз "покушение" на "незаконную конструкцию" повторили уже летом 2023 года. Тогда как раз задействовали надводные дроны.

Успешной Украина оказалась и в охоте на российские корабли. По подсчетам военного эксперта, наши военные поразили 11 вражеских судов с начала полномасштабного вторжения. Большой удар защитники нанесли по десантным кораблям России. На начало войны страна – агрессорка имела 13 БДК, а сейчас у нее целых осталось лишь 5. Четыре повреждены, а четыре окончательно уничтожены.

Среди тех, кто безвозвратно пошел на дно, – большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это пока последний вылов "Морских малышей".