"Остались только голосовые сообщения": свою жизнь за Украину отдал Иван Никитенко

Украина теряет на войне, развязанной Россией, своих лучших сыновей и дочерей. В ожесточенных боях на восточном направлении фронта погиб молодой воин Иван Никитенко с позывным "Кум".

Украинский защитник был оператором БПЛА. Он защищал от оккупантов родную Луганскую область.

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Бойцу навсегда осталось 25

Иван Никитенко, 23 января 1999 года рождения, был родом из села Лозововка, что в Старобельском районе. Там он учился, жил и работал мастером-пиццайоло. Парень был опорой для младшего брата и бабушки, которая воспитывала ребят после потери их мамы.

Однако в сентябре 2021 года парень решил сменить профессию и стать оператором БПЛА. Свой боевой путь он начал на позициях в районе Марьинки, Донецкой области. Он служил в 54 отдельной механизированной бригаде.

С началом полномасштабного вторжения мечтал об одном – крепкую семью, которая будет жить в мирной стране. Даже предложение руки и сердца сделал любимой по телефону, потому что спешил создать семью,

– говорится в сообщении председателя Луганской ОВА Артема Лысогора.

Воин не дожил неделю до своего 25-летия. К сожалению, защитник попал под мощный артобстрел россиян под Белогоровкой. Парень погиб на родной луганской земле 15 января.

Известно, что вскоре на свет появится первенец Ивана, который так и не увидит отца, но навсегда сохранит память о своем Герое.

Чувственная история двух влюбленных

Как сообщили в Старобельском городском совете, избранницей защитника стала девушка, которую он впервые встретил во время праздничного концерта в Титаровке. Они не виделись длительное время. Она выбралась из оккупированной Старобельщины, устраивала свой быт и повседневную жизнь на новом месте, а он продолжал с оружием в руках защищать родную землю от врага.

Влюбленные поженились, когда их пути наконец сошлись в Днепре. У молодоженов было четверо суток счастья и нового супружеского опыта. А потом Иван снова вернулся под Бахмут, а Богдана – в Полтаву, чтобы с замиранием сердца ежедневно ждать известий и звонков от мужа.

В августе 2023-го молодые люди отметили первую годовщину создания своей семьи.

До сих пор не могу поверить в то, что Вани нет, мне кажется, что просто нет связи, как бывало раньше не раз, и вот-вот в мессенджере я снова прочитаю – "У меня все хорошо". Но это не так. Остались только голосовые сообщения, где я могу услышать голос мужа, фотографии и воспоминания. Мой Герой в моем сердце навсегда. Ты мне всегда так говорил,

– рассказала Богдана.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Герою Украины, который отдал свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Трагические потери Украины в войне