Увольнение Попова и названые им проблемы продолжают негативно влиять на оккупантов, – ISW

Российское минобороны уволило командующего силами 58 армии оккупантов генерала Ивана Попова после жалоб на нехватку поддержки на Запорожском направлении и большие потери среди личного состава. В американском Институте изучения войны подчеркнули, что все те проблемы, которые он назвал, до сих пор негативно влияют на россиян.

В частности это касается российских военных операций на Юге Украины и дискурс вокруг этих военных действий. Кроме того, слова офицера одним за другим начинают поддерживать российские "военкоры".

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Слова Попова влияют на российскую армию

В американском Институте изучения войны подчеркивают, что сейчас в России среди кремлевских приспешников образуется целое движение "неудовлетворенных действиями российского военного руководства".

Так, известный связанный с Кремлем российский милитарный блоггер обвинил украинские Силы обороны в попытке истощить обороняющиеся на юге Украины российские вооруженные силы. Он также отметил, что российское военное командование не решило вопрос ротации сил, которые Попов очерчивал перед своим увольнением.

Другой известный блоггер также поддержал Попова, отметив, что проблемы, очерченные генералом, кажутся менее важными для министерства обороны России, чем передача Попова в Сирию или другие меры, связанные с цензурой в стране-агрессорке.

Некоторые российские милблогеры расширили сообщения, что несколько российских штурмовых групп одновременно показались взводами украинским силам на Запорожском направлении.

– отметили в ISW.

Напоследок в американском Институте изучения войны отметили, что постоянные проблемы с материально-техническим обеспечением и операциями России на Юге Украины могли повлечь за собой неспособность или нежелание этих вооруженных сил воевать и сообщать Москве, что они капитулировали.

Что известно о генерале Иване Попове