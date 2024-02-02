Провал для флота России: в ГУР оценили стоимость уничтоженного "Ивановца"

Украинские разведчики в ночь на 1 февраля уничтожили ракетный катер врага "Ивановец". Эта потеря для российских оккупантов будет очень ощутимой, ведь теперь у них осталось только 2 таких судна.

Ракетный катер Черноморского флота утонул и находится на дне Черного моря. В эфире национального телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, насколько весомой является потеря "Ивановца" для россиян, передает 24 Канал.

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Потеря в десятки миллионов долларов

Юсов уточнил, что поразить вражеский корабль удалось во время его боевого дежурства – когда он находился на рейде. Произошло несколько прямых попаданий, в результате чего "Ивановец" затонул неподалеку от озера Донузлав.

Представитель ГУР МО отметил, что уничтожение "Ивановца" – это действительно очень успешная операция, которая заставит командование Черноморского флота в очередной раз подумать над целесообразностью хранения вокруг Крыма вообще кораблей. Кроме того, это серьезно демотивирует российских моряков.

Это серьезная потеря. Кроме ресурсов и самой стоимости – это около 70 – 80 миллионов долларов, это и потеря боекомплекта, скорее всего – также потеря экипажа. Несмотря на то, что была попытка спасательной операции, она, по нашим данным, закончилась провалом,

– отметил Юсов.

Он также отметил, что эта спецоперация в очередной раз продемонстрировала эффективность украинских морских дронов. Представитель разведки добавил, что Украина будет продолжать вытеснять врага из украинской акватории.

"Полное уничтожение вражеского катера, который был на боевом дежурстве, – это серьезный успех для Украины и, соответственно, провал для флота агрессора", – подытожил представитель разведки.

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