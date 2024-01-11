Ворота в Бахмут: оккупанты направили целую дивизию для "взятия" Ивановского

В оккупантов на Бахмутском направлении появился еще один "приоритет" к выборам Владимира Путина. Речь идет об Ивановском в Донецкой области.

Начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников заявил 24 Каналу, что этот населенный пункт такой же, как и другие в обороне ВСУ. Однако командование воздушно-десантных сил врага решило, что им нужно показывать "результаты" для своего президента.

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"Решили, что именно примерно до выборов его, до марта, они должны показать свой "личный результат" – "взятие" этого населенного пункта. Это своеобразные ворота в Бахмут", – сказал Калашников.

Речь идет о районе самолетика, до которого оккупанты так и не дошли. На это направление россияне направили целую отдельную 11 десантно-штурмовую дивизию. Её в свое время наблюдали на южном фланге.

Она вела боевые действия. Затем отошла на восстановление, пополнялась. И теперь мы снова её видим в зоне боевых действий. Приблизительно с 15 декабря эта дивизия была направлена на этот населенный пункт,

– рассказал начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады.

Ситуация на Бахмутском направлении