Ворота в Бахмут: оккупанты направили целую дивизию для "взятия" Ивановского
В оккупантов на Бахмутском направлении появился еще один "приоритет" к выборам Владимира Путина. Речь идет об Ивановском в Донецкой области.
Начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников заявил 24 Каналу, что этот населенный пункт такой же, как и другие в обороне ВСУ. Однако командование воздушно-десантных сил врага решило, что им нужно показывать "результаты" для своего президента.
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"Решили, что именно примерно до выборов его, до марта, они должны показать свой "личный результат" – "взятие" этого населенного пункта. Это своеобразные ворота в Бахмут", – сказал Калашников.
Речь идет о районе самолетика, до которого оккупанты так и не дошли. На это направление россияне направили целую отдельную 11 десантно-штурмовую дивизию. Её в свое время наблюдали на южном фланге.
Она вела боевые действия. Затем отошла на восстановление, пополнялась. И теперь мы снова её видим в зоне боевых действий. Приблизительно с 15 декабря эта дивизия была направлена на этот населенный пункт,
– рассказал начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады.
Ситуация на Бахмутском направлении
- Россияне продолжают наступление на этом направлении. По словам командира роты ударных БПАК 92 ОШМБр Юрия Федоренко, оккупанты могут использовать бронетехнику. Все потому, что сейчас морозная погода. В то же время такие погодные условия дают дополнительные возможности для украинских защитников.
- Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял, что недавно захватчики перебросили с Юга в направление Бахмута подразделение добровольцев. По его словам, российскую армию не усилили.
- Враг пытается проверить устойчивость обороны ВСУ на этом направлении. Для этого россияне проводят определенные мероприятия.