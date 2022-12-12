Из Бахмута выходит 93 бригада Холодный Яр: что там происходит

В сети распространяется информация, что легендарная 93-я бригада Холодный Яр завершила свою задачу и выходит из Бахмута.

В эфире 24 канала спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый прокомментировал информацию. По его словам, на фронте проходит много событий – плановые ротации, замена подразделений, передислокация на другие направления.

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"Однако не все это требует (объявления – 24 канал), особенно с названием конкретного подразделения – табу. Если там и происходят какие-то события, поверьте они плановые, поверьте они с замыслом", – подчеркнул Сергей Череватый.

Смотрите полное ведео со спикером группировки войск "Восток" на ютубе 24 канала:

Кроме того, он напомнил, что сегодня, 12 декабря, день Сухопутных войск. Он поздравил Сухопутные войска, все легендарные бригады, полки и батальоны.

"Вы настоящая железная гвардия, которая является сердечником обороны Украины, потому что это самый большой и многочисленный вид войск. Я уверен, что они будут главным залогом нашей победы", – сообщил Сергей Череватый.

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