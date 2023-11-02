Не хотят ехать через российские телеграм-каналы: как происходит эвакуация из Купянска

В Харьковской области продолжается эвакуация населения из Купянского района. Вероятно, в скором времени начнется принудительная эвакуация детей и несовершеннолетних в сопровождении одного из родителей.

Люди не хотят уезжать из-за пророссийских телеграм-каналов. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что оккупанты пишут лживые сообщения, что Харьков обстреливают гораздо чаще, чем населенные пункты Купянского района.

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Началась подготовка к принудительной эвакуации

По словам Черненко, уже рассматривается вариант принудительной эвакуации детей и подростков в сопровождении родителей из Купянского района. Сейчас проходят подготовительные мероприятия.

Волонтеры, общественные деятели и правоохранители Полка полиции особого назначения приезжают в красную зону к семьям с детьми и просят спокойно подготовиться к эвакуации, ведь скоро будут принудительно забирать людей из опасных населенных пунктов.

Люди на приезд волонтеров реагируют по-разному: кто-то не открывает; кто-то объясняет, что пока не готов уезжать. На территории Купянского района большинство населения – пенсионеры.

За 31 октября удалось эвакуировать более 30 человек, в основном это дети. Всего в Купянском районе остается более 270 детей.

Даже показывают общежития, куда семьи повезут. Ведь люди очень сильно верят телеграм-каналам – сомнительным, пророссийским. Вот они считают их украинскими и получают некачественную, фейковую, лживую информацию,

– подчеркнула Анна Черненко.

На людей влияют российские телеграм-каналы

В сюжете, который показала корреспондентка, руководитель группы "Белые Ангелы" Сергей Кононихин рассказал, что в красной зоне тихо всего 5 – 10 минут, затем начинаются вражеские обстрелы. Отряду удалось уговорить выехать только одну семью из семи.

Заметим, одна женщина отказывалась ехать в Харьков, ведь прочитала в телеграм-каналах пророссийских, что город гораздо чаще обстреливается, чем села Купянского района.

Она показала российские телеграм-каналы, из которых черпает информацию. Мы объяснили, что это неправда. Я показывал фотографии места, в котором они могут жить. Рассказывал, что они имеют право выбрать (жилье – 24 Канал), что они могут получить денежную помощь в виде ВПЛ. Они увидели и поверили,

– сказал Сергей Кононихин.

Правоохранители и волонтеры рискуют своей жизнью, чтобы вывезти людей из красной зоны. Следует не медлить и выезжать из опасных населенных пунктов до наступления зимних холодов.

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Россияне атакуют Купянский район авиабомбами

Около 08:00 утра, 1 ноября, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по окрестностям Купянска. К счастью, пострадавших нет. По словам Черненко, в тот момент они с командой готовились снимать эвакуацию и слышали громкий прилет. Оккупанты пытаются наносить удары по Купянску именно во время вывоза людей.

Канонаду, звук пролетов в Купянске очень хорошо слышишь. Тихих часов, наверное, не бывает. Взрывы очень слышно раздаются,

– подчеркнула корреспондентка.

Уже не счесть количество вражеских авиационных атак по территории Купянской общины. В частности, за прошедшие сутки удары управляемыми авиабомбами противника произошли по населенным пунктам: Петропавловка, Куриловка, Чернещина, Степовая Новоселовка.

Также оккупанты ударили по городу Волчанск, где пострадали комплексы недействующей ветеринарной лаборатории и жилые дома. К сожалению, в некоторых населенных пунктах Купянского района есть погибшие и раненые.

Эвакуация украинцев: что известно