Из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали почти 20 тысяч человек

Оккупанты разрешили людям выехать из охваченного огнем Мариуполя по гуманитарному коридору. Правда, речь идет только о личном транспорте. Ведь украинскую колонну они до сих пор блокируют.

Как рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по состоянию на 20:40 из Мариуполя по гуманитарному коридору на личных авто выехали почти 20 тысяч человек. И многие машины уже прибыли в Запорожье.

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По словам Тимошенко, эти 20 тысяч человек выехали на 4 тысячах машин. 570 из них уже прибыли в Запорожье.

Другие остаются на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем эвакуированным оказывают необходимую помощь.

Добавим, что люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье.

Заместитель главы ОП добавил: в целом по гуманитарным коридорам 15 марта удалось эвакуировать из заблокированных городов минимум 29 тысяч человек.

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Что сейчас происходит в Мариуполе

Россияне уже длительное время не прекращают обстрелы Мариуполя. Кроме ударов по жилым домам, они блокируют еще и поставки в город продуктов и медикаментов.

Недавно орки сбросили бомбу на роддом, в котором были женщины с детьми. Причем делал это враг специально.

По информации советника городского главы, захватчики также использовали бомбу на 1 тысячу килограммов тротила. Ее применили в центре города.

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