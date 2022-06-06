Из оккупированного Донбасса выпускают тех, кто подпишет документ о поддержке "спецоперации"
Российские оккупанты создали адские условия для выживания украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Люди могут выбраться отсюда только поставив свою подпись на специфическом "документе".
Эту информацию 24 каналу сообщили источники в спецслужбах Украины. Речь идет о документе, в котором люди вынуждены признать "полную поддержку спецоперации".
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Подписание документа требуют российские пограничники
Выехать из оккупированных Луганской и Донецкой областей можно исключительно через территорию России. Сделать это, как положено – по закону, не разрешают пограничники государства-агрессора.
В чем принудительно вынуждены признаться люди
На бумаге, которая вроде бы добровольно, но на самом деле принудительно дают подписать оккупанты, отмечено, что лицо "поддерживает "освобождение" Украины от нацистов, демилитаризацию и поддерживает проведение специальной "военной операции".
Часть жителей Северодонецка были депортированы в Россию
Отметим, что российские оккупанты продолжают незаконно вывозить людей с захваченных территорий в страну-агрессор. Так, в Северодонецке, за который продолжаются ожесточенные бои между россиянами и украинцами, захватчики уже успели похитить людей.
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Россияне вывозят не только людей, но и воруют все, что возможно
Враги на временно оккупированных ими территориях также занимаются одним из своих любимых дел – воровством, так из Мариуполя россияне вывезли уже два судна, загруженные украинским металлом. При чем пропагандисты сами путаются в "легендах" на этот счет – одни говорят, что металл "привезли", а другие – что вывезли.
Также россияне массово вывозят украинское зерно. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зафиксировало воровство россиянами 500 тысяч тонн пшеницы. 100 тысяч из них уже очутились в Сирии.
Враги вводят свои правила на оккупированных территориях:
- В конце мая российские оккупанты в Мариуполе приступили к приему документов для получения российского паспорта.
- Более того, захватчики требуют, чтобы люди, выжившие во время бомбардировок, получили регистрацию в Донецке. Таким образом, аннексия Мариуполя перешла в активную фазу.
- В Херсоне россияне вынуждают людей переходить на российские рубли. Предпринимателям, отказывающимся клеить новые ценники, угрожают отобрать имущество.
- В Мелитополе россияне глушат связь украинских операторов. Зато они предлагают свою связь, которая дорого стоит, однако практически не работает.
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