Из-под завалов Мариупольского драмтеатра оккупанты уже несколько дней вывозят тела погибших
Источник:телеграмм Андрющенко Time
Российские оккупанты продолжают уничтожать следы своих бесчеловечных военных преступлений. Так они продолжают вывозить тела погибших, находящихся под завалами Драматического театра в Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские захватчики продолжают работы по разбору завалов Драматического театра, который сами разбомбили.
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Тела вывозят грузовиками
Советник заявил, что в течение 18 – 19 мая кафиры вывозят тела людей, нашедших под завалами. По информации, грузовики с погибшими направляются в сторону Старого Крыма.
Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма,
– отметил Андрющенко.
Местным доступа не дают
Он также отметил, что территорию, где проводят разбор завалов, охраняют кафиры. В то же время, доступ к ней местным не дают.
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Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что так российские кафиры пытаются скрыть последствия своих бесчеловечных преступлений. Однако каждый российский преступник будет справедливо наказан.
Бомбардировка россиянами драмтеатра в Мариуполе
- Российские изверги 16 марта сбросили сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе. Тогда там скрывались гражданские, которые в результате обстрелов кафиров потеряли жилье.
- Американская компания Maxar Technologies сделала фотографии Мариуполя из космоса. На снимках был и мариупольский драмтеатр, на котором отчетливо были видны надписи "ДЕТИ".
- Впрочем, это не остановило русских захватчиков, и они сбросили бомбу на здание, где скрывалось множество гражданских. Позже российские кафиры начали оправдываться, будто там была база "Азова".
- По официальным данным, в результате ракетного удара россиян по театру погибли более 300 человек. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, однако отметил, что тела всех погибших не удалось вытащить из-под завалов.
- Позже информагентство США Associated Press провело собственное расследование, чтобы выяснить, сколько на самом деле погибло людей из-за обстрела российскими извергами драмтеатра. По их данным, тогда внутри и снаружи здания погибли около 600 человек.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 23 апреля сообщил , что российские кафиры "зачищают" завалы драмтеатра и вывозят тела погибших. Он подчеркнул, что так они пытаются скрыть следы военных преступлений.
- Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies подтвердили слова Андрющенко. На фото можно увидеть, что кафиры пригнали тяжелую технику в театр, чтобы раскопать место бомбардировки.
- По данным городского совета Мариуполя, на 18 мая в городе остается четверть от довоенного населения. В то же время российские кафиры убеждают жителей, что украинские власти их бросили на произвол судьбы.
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