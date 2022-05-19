Из-под завалов Мариупольского драмтеатра оккупанты уже несколько дней вывозят тела погибших

19 мая 2022 , 17:01
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Источник:

телеграмм Андрющенко Time

Российские оккупанты продолжают уничтожать следы своих бесчеловечных военных преступлений. Так они продолжают вывозить тела погибших, находящихся под завалами Драматического театра в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские захватчики продолжают работы по разбору завалов Драматического театра, который сами разбомбили.

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Тела вывозят грузовиками

Советник заявил, что в течение 18 – 19 мая кафиры вывозят тела людей, нашедших под завалами. По информации, грузовики с погибшими направляются в сторону Старого Крыма.

Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма,
– отметил Андрющенко.

Местным доступа не дают

Он также отметил, что территорию, где проводят разбор завалов, охраняют кафиры. В то же время, доступ к ней местным не дают.

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Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что так российские кафиры пытаются скрыть последствия своих бесчеловечных преступлений. Однако каждый российский преступник будет справедливо наказан.

Бомбардировка россиянами драмтеатра в Мариуполе

  • Российские изверги 16 марта сбросили сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе. Тогда там скрывались гражданские, которые в результате обстрелов кафиров потеряли жилье.
  • Американская компания Maxar Technologies сделала фотографии Мариуполя из космоса. На снимках был и мариупольский драмтеатр, на котором отчетливо были видны надписи "ДЕТИ".
  • Впрочем, это не остановило русских захватчиков, и они сбросили бомбу на здание, где скрывалось множество гражданских. Позже российские кафиры начали оправдываться, будто там была база "Азова".
  • По официальным данным, в результате ракетного удара россиян по театру погибли более 300 человек. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, однако отметил, что тела всех погибших не удалось вытащить из-под завалов.
  • Позже информагентство США Associated Press провело собственное расследование, чтобы выяснить, сколько на самом деле погибло людей из-за обстрела российскими извергами драмтеатра. По их данным, тогда внутри и снаружи здания погибли около 600 человек.
  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 23 апреля сообщил , что российские кафиры "зачищают" завалы драмтеатра и вывозят тела погибших. Он подчеркнул, что так они пытаются скрыть следы военных преступлений.
  • Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies подтвердили слова Андрющенко. На фото можно увидеть, что кафиры пригнали тяжелую технику в театр, чтобы раскопать место бомбардировки.
  • По данным городского совета Мариуполя, на 18 мая в городе остается четверть от довоенного населения. В то же время российские кафиры убеждают жителей, что украинские власти их бросили на произвол судьбы.

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Автор: Олена Данилів