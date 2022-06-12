Из-под завалов на Киевщине вытащили волшебного кота: чем он питался все это время – загадка

Из-за российского вторжения немало трудностей выпало не только на долю людей, но и животных. На Киевщине чудом выжил пушистый кот, оказавшийся под завалами дома.

5-летний кот уцелел под завалами

В селе Горенко, что неподалеку от Бучи, из-под завалов спасли метис мейн-куна Бигги. Четвероногий друг, как рассказали волонтеры, долгое время жил в подвале разрушенного дома в селе Горенко.

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Красноречиво о тяжелой судьбе котика свидетельствуют фотографии заваленного дома. До сих пор остается загадкой, как кот смог употребить фактически без доступа к пище и воде.



Завалы дома, где нашли кота / Фото ЗооПатруль UA

Волонтеры отмечают, что 5-летний Бигги – здоров.



Бигги, которого нашли в подвале / Фото ЗооПатруль UA

В Бородянке вытащили киску из разрушенного дома

Российские военные остались после себя разрухом на территориях Киевской области, которые были временно оккупированы. От рук агрессора страдало все живое.

В начале мая в Бородянке Киевской области заметили кошку на 7-м этаже дома , который разгромили российские военные.

После того, как волонтеры попросили о помощи, украинские спасатели сразу пришли на помощь четырехлапой красавице . Интересно, что у местных пожарных не было автолестницы нужной длины, поэтому ее привезли из Ирпеня.

Киси в Бородянке удалось выжить при загадочных обстоятельствах. Впоследствии кошку назвали Шкафом и нашли ей новых хозяев.

Украинцы спасают животных во время войны

В мае спасатели на Харьковщине обнаружили собачку во время пожара в одном из обстрелянных домов. Хозяев у собаки не было, поэтому его забрали в пожарную часть и теперь животное живет со спасателями.

Еще одна щемящая история связана с военным Александром с позывным "Физруком". Он во время поездки на Восток нашел котенка , который теперь ему стал самым верным пушистым другом.

Животные, как и люди, тоже не рады российским оккупантам. Так 8-летний кот породы мейн-кун по прозвищу Макс, похищенный российскими захватчиками в Буче, после нескольких месяцев скитаний вернулся к владельцам .

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