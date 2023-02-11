Не выпускал из рук друга: из-под завалов вытащили мальчика, державшего 55 часов своего попугая
Источник:АА
В Турции из-под завалов достали 13-летнего мальчика. Ребенок выжил и 55 часов продержал под завалами попугая.
Это произошло в городе Кахраманмараше, где 6 февраля была серия землетрясений. Также живым в турецкой Антакье достали 2-летнего мальчика.
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Как спасали мальчика в Турции
Спасатели услышали голос мальчика на месте развалов одного из домов. Ребенка удалось вытащить только через три часа.
Когда 13-летний Берат Сары заметил свою тетю, то отдал ей волнистого попугая, с которым все 55 часов пробыл под завалами.
Тетя Дёндю Озтюрк не смогла сдержать слез, обрадовавшись, что ребенок выжил. Она сразу взяла домашнего питомца мальчика и покормила его крошками хлеба, дала воды.
В Турции из-под завалов спасли ребенка с попугаем / Фото АА
Мальчика спасатели обернули в специальное одеяло во избежание переохлаждения и передали медикам. Ребенок был госпитализирован.
Спасатели вытащили из-под завалов выжившего через 55 часов после землетрясения мальчика / Фото АА
Известно, что спасли ребенка специалисты из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшие в Турцию на помощь.
Спасение людей в Турции
- 10 февраля из-под завалов в Турции удалось вытащить украинку с маленьким сыном. Они выжили под завалами в Искендеруне. Речь идет об Елене и ее сыне ее 4-летнем сыне.
- В турецком городе Газиантепе из-под завалов спасли беременную женщину и ее дочь. Захиде Кая с 6-летней дочерью Кюбру провела под завалами 115 часов.
- 10 февраля живыми удалось вытащить мать с 10-дневным младенцем в провинции Хатай на юге Турции. Известно, что женщина и ребенок пробыли под завалами на холоде более 90 часов.