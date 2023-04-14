Из-под завалов в Славянске достали ребенка: он умер в карете скорой

Захватчики ударили по жилому кварталу Славянска в Донецкой области, из-за чего пострадали и погибли многие невинные люди. Среди них – двухлетний мальчик.

В пятницу, 14 апреля, во второй половине дня враг атаковал Донбасс, в частности, Славянск. Под завалами оказались люди, в том числе ребенок. Его через некоторое время удалось извлечь из-под руин одного из домов, однако долго он не прожил.

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Погиб в карете скорой

О том, что живого ребенка достали из-под завалов, сообщила Дарья Заривная около 19:09. Она является советницей по коммуникациям главы Офиса Президента.

Уже в 19:29 чиновник с грустью констатировала, что ребенок умер. Медики оказывали ему всю необходимую помощь.

К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи…

– говорится в сообщении.

В Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 18:30, 14 апреля было известно о 5 погибших и 17 раненых. Кроме того, этот теракт произошел около 16:00. Враг совершил атаку с помощью ракет С-300.

Журналисты Общественного со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области уточнили , что этот умерший ребенок 2020 года рождения.

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора акцентировали, что среди раненых – 14-летняя девушка-подросток. Вместе с тем было начато следствие по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и норм войны.

Другие детали этого обстрела