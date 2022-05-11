Из разрушенного дома в Киевской области волонтеры спасли кошку с "патриотическими" глазами

Украинский ЗооПатруль показал кошку Эшли, которую спасли из разрушенного дома в Киевской области. Четырехлапая уникальна своими "патриотическими" глазами.

Известно, что Эшли спасли из разрушенного дома в Горенке Киевской области. Четырехлапая нервно бегала по этажу, где еще совсем недавно была ее квартира, которую разрушили российские войска.

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Сначала она не доверяла незнакомым людям, но уже в больнице смогла их подпустить к себе. Киса нежно мурлыкала помощнице врача, даже когда у нее брали кровь.



Киса с "патриотическими" глазами / Фото ЗооПатруль UA​

Теперь с четырехлапой Эшли все хорошо. Кошка проходит реабилитацию. Кроме того, волонтеры смогли быстро найти ей новую семью, подарившую четырехлапый новый дом.

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