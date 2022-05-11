Відомо, що Ешлі врятували зі зруйнованого будинку в Горенці, що у Київській області. Чотирилапа нервово бігала поверхом, де ще зовсім недавно була її квартира, яку зруйнували російські війська.

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Спочатку вона не довіряла незнайомим людям, проте вже в лікарні змогла їх підпустити до себе. Киця ніжно муркотала помічниці лікаря, навіть коли в неї брали кров.



Киця з "патріотичними" очима / Фото ЗооПатруль UA​

Тепер з чотирилапою Ешлі все добре. Кішка наразі проходить реабілітацію. Крім того, волонтери змогли швидко знайти їй нову родину, яка подарує чотирилапій новий дім.

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