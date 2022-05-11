Відомо, що Ешлі врятували зі зруйнованого будинку в Горенці, що у Київській області. Чотирилапа нервово бігала поверхом, де ще зовсім недавно була її квартира, яку зруйнували російські війська.
Важливо Спрощений режим вивезення тварин з України до ЄС скасували: нові правила
Спочатку вона не довіряла незнайомим людям, проте вже в лікарні змогла їх підпустити до себе. Киця ніжно муркотала помічниці лікаря, навіть коли в неї брали кров.
Киця з "патріотичними" очима / Фото ЗооПатруль UA
Тепер з чотирилапою Ешлі все добре. Кішка наразі проходить реабілітацію. Крім того, волонтери змогли швидко знайти їй нову родину, яка подарує чотирилапій новий дім.
Яких ще домашніх улюбленців не залишили та врятували українці
- Співробітники ДСНС рятують життя не лише українців, а й їхніх чотирилапих улюбленців. Так в Умані рятувальникам довелось реанімувати кота, який постраждав під час пожежі.
- ДСНС також змогли врятувати покинутого котика в деокупованій Бородянці, який застряг у зруйнованому будинку. Тварину успішно витягнули з-під завалів українські рятувальники.
- Покинути тих, кого приручив просто неможливо, адже тваринки стають частинкою своїх господарів. жінка з окупації з-під Києва змогла вивезти 16 собак.
- Тепер в Україні є сайт, де можна розмістити оголошення про загублених і знайдених домашніх улюбленців. Як це зробити – читайте тут.
- Співробітники ДСНС у Харкові під час пожежі врятували рудого кота. Пухнастий відбувся переляком, але тепер з ним усе буде гаразд, адже він житиме у пожежній частині.
- У сільській раді на Рівненщині завели нового чотирилапого захисника. Сіре кошенятко народилось на початку повномасштабної війни в Україні.
- Нашим військовим на фронті допомагають нести службу та захищати державу від ворога менші друзі. Героїня цієї розповіді – Джевелінка – собака, яка нервує, коли чує про "русскіх".
До теми – Пес Патрон талісман чернігівських піротехніків: дивіться відео