Не хочешь сидеть – иди воюй: Путин подписал законопроект о мобилизации подсудимых

Путин освободил подсудимых от уголовной ответственности при условии их мобилизации. Он подписал соответствующий законопроект 2 октября, передает 24 Канал. Ранее документ приняла Государственная Дума.

Оппозиционные российские медиа предполагали, что из каждого СИЗО могут забрать на фронт по сто человек. А в целом речь идет о 40% из 60 тысяч заключенных.

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В Кремле нашли новый источник ресурса для мясных штурмов

Путин подписал закон, согласно которому подсудимых смогут освобождать от уголовной ответственности в случае мобилизации или заключения контракта на военную службу,

– приводят данные росСМИ.

Интересно, что раньше подписывать контракт с минобороны можно было только до суда или после. Теперь же подсудимых фактически будут перехватывать у следователей. Конечно, вербовщики минобороны имеют свою выгоду, ведь им платят премии. Поэтому они спорят с неуступчивыми следователями за заключенных.

Адвокаты, которые занимаются уголовными делами, говорят, что более охотно подписывают контракт те, кто будет "мотать срок" дольше, то есть осужденные по тяжким статьям. Впрочем, и этот ресурс не является бесконечным.

"Решение отправлять на войну подсудимых говорит о том, что истощается поток заключенных, он уже не такой, как раньше", – неофициально сказали журналистам в российском генштабе.

Россия несет потери, но бросает в бой новых людей

Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал потери российской армии в войне с Украиной. По его словам, ежедневно количество ликвидированных достигает около тысячи солдат. С начала полномасштабной войны потери России среди личного состава убитыми и ранеными составляют около 500 тысяч.

1 октября Путин подписал приказ об осеннем призыве. Должны призвать 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. В ISW считают, что минобороны будет побуждать молодежь подписывать контракт.