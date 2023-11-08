Трое дельцов хотели вывезти из Украины оборудование для истребителей МиГ-29
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала дельцов, организовавших международный канал нелегального вывоза из Украины запчастей к боевым самолетам, в том числе для истребителей МиГ-29. Для этого контрразведка спецслужбы провела ряд мер в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье.
СБУ задержала организатора нелегального трафика и двух его подельников. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова, передает 24 Канал.
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СБУ задержала преступников
Преступники хотели незаконно продать азиатским заказчикам партию комплектующих к авиадвигателям на сумму почти 2,5 миллиона гривен. Как отметили в СБУ, ранее эти запчасти украли из промышленного гиганта "Мотор Сич". Предприятие находится в Запорожье.
Для доставки продукции "партнерам" дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины со скрытием от таможенного контроля,
– говорится в сообщении СБУ.
К тому же, таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29. Его используют для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.
По какой "схеме" работали злоумышленники
Одного из дельцов сотрудники СБУ задержали в Одесской области "на горячем". Мужчина пытался переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. Он спрятал товар в технологических полостях собственного автомобиля.
Для поиска иностранных "клиентов" организатор международного канала нелегального вывоза запчастей размещал "рекламные" объявления о продаже авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.
Дельцы продавали запчасти к МиГ-29 за границу / Фото: СБУ
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении. В настоящее время продолжается расследование с целью привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности, в том числе лиц, причастных к хищению авиапродукции с заводов.
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