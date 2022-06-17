Из-за инфекций: оккупанты закрыли Мариуполь на карантин – ограничили доступ к реке и морю

В почти полностью разрушенном Мариуполе ситуация ухудшается каждый день, город находится на грани вспышек холеры и дизентерии. При этом захватчикам плевать на местных жителей – их просто закрыли на условный карантин, ограничив доступ к реке и морю.

Военные поселения россиян при этом начали ограничивать от жителей города , пытаясь уберечь жизнь оккупантов от вспышек инфекций. Об этом сообщили на официальном сайте законного Мариупольского городского совета в телеграмме 17 июня.

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Мариуполь на грани вспышек холеры и дизентерии

Законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в городе сейчас есть тысячи стихийных захоронений погибших в результате российского вторжения мариупольцев и вместе с тем не работает канализация.

Сейчас в регионе повышается температура воздуха и начали идти дожди – вся размытая почва попадает в реки, колодцы, колодцы и другие источники, откуда люди берут воду.

Это может повлечь за собой тысячи смертей мариупольцев. 100 тысяч человек просто держат в гетто. Подавляющее большинство из них – пенсионеры. Они хотят, но не могут уехать,

– заявил Бойченко.

Городской голова также подчеркнул, что россияне вместе с коллаборантами не принимают действенные меры по спасению жизни и здоровья жителей города. Мариуполь оккупанты просто закрыли на карантин , ограничили доступ мирного населения к реке и морю.

При этом все больницы в городе повреждены или разрушены, а все уцелевшее медицинское оборудование захватчики вывезли в временно оккупированный Донецк. "Единственное, что они пытаются сделать – это спасти собственную жизнь, а к мариупольцам им нет никакого дела", – подытожил Бойченко.

Последние новости из Мариуполя: коротко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что в городе по 10 – 15 человек ежедневно обращаются в больницы с симптомами холеры или дизентерии. Мариупольцы жалуются на диарею, головные боли и рвоту. При этом кафиры вывезли из города все реагенты для тестирования больных и антибиотики. Вместо лечения мариупольцев просто отправляют домой.

обращаются в больницы с симптомами холеры или дизентерии. Мариупольцы жалуются на диарею, головные боли и рвоту. При этом кафиры вывезли из города все реагенты для тестирования больных и антибиотики. Вместо лечения мариупольцев просто отправляют домой. Недавно стало известно еще о 4 детях, погибших в Мариуполе в результате действий российских оккупантов. От обстрелов захватчиков жертвами циничной войны России стали две 12-летние девочки и один мальчик, а также девочка 5 лет.

результате действий российских оккупантов. От обстрелов захватчиков жертвами циничной войны России стали две 12-летние девочки и один мальчик, а также девочка 5 лет. Благодаря "асвобадителям", мариупольцы теперь вынуждены стирать свои вещи в лужах . Захватчики сделали все, чтобы местные жители жили в нищете.

Вместе с тем кафиры ударили ракетой по вагону , который вез гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

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