Из-за массированной атаки на Украину задерживается множество поездов: некоторые – почти на 4 часа

После массированной российской атаки в ночь на 15 июня ряд поездов в Украине курсирует с задержками. Причиной стали повреждения инфраструктуры и вынужденные остановки для эвакуации пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Как изменился график движения поездов?

В "Укрзализныце" заявили, что движение поездов дальнего следования между городами сохранено, в частности, поезда курсируют до Днепра и в обратном направлении.

В то же время наибольшее отклонение от графика фиксируется у рейсов:

53/54 Одесса-Днепр +3,50 часа

75/76 Кривой Рог-Киев +3,30 часа

21/22 Харьков-Львов +3,30 часа

65/66 Киев-Сумы +3,30 часа

7/8 Одесса-Харьков +3 часа

39/40 Запорожье-Солотвино +3,40 часа

45/46 Харьков-Ужгород +3,30 часа

21/22 Львов-Харьков +3,15 часа

В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что следить за задержками поездов можно на официальном сайте компании. Однако стоит помнить, что время задержки может измениться, поэтому необходимо также внимательно следить за объявлениями на вокзалах и в поезде.

Железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения как можно быстрее. Благодарим за понимание. Довезем всех,

– говорится в сообщении.

Напомним, ночью 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных БПЛА различных типов.

К сожалению, известно о попадании 20 баллистических ракет и 27 ударных дронов в 42 локациях, а также о падении обломков БПЛА в 12 локациях.

Этой ночью основным направлением удара был Киев. В результате обстрела в столице погибли четыре человека, число пострадавших возросло до 30 человек.