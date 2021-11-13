Из-за миграционного кризиса: сирийская авиакомпания отменила все рейсы в Беларусь

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила все рейсы в Минск. Таким образом в авиакомпании решили остановить поток нелегальных мигрантов в ЕС.

Решение о приостановке рейсов в Беларусь вступило в силу 13 ноября.

Важно Белорусские силовики дают мигрантам кусачки и топоры для перерезания проволоки на границе

Как объяснили в авиакомпании, сейчас фактически невозможно различить людей, которые путешествуют в Беларусь как туристы, от тех, кто иммигрирует. В Cham Wings Airlines добавили, что приняли такое решение из-за текущей критической ситуации на границе Беларуси и Польши.

Заметим, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже заявила, что не будет продавать билеты на рейсы в Беларусь гражданам:

Ирака,

Сирии,

Йемена.

Коротко о заявлениях ЕС относительно санкций для авиакампаний

Ранее появилась информация, что ЕС готовит новые санкции из-за действий самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

Предварительно известно, что санкции хотят ввести против российского "Аэрофлота", турецкой Turkish Airlines и белорусской "Белавиа". Все из-за того, что они причастны к перевозке беженцев. Однако у Лукашенко это отрицают.

Журналист Рикард Юзвяк заявил, в ЕС уже утвердили критерии для нового пакета санкций против Беларуси. Соответственно, с понедельника, 15 ноября, начнут формировать санкционные списки.

Исключение составляют только пассажиры с дипломатическими паспортами.