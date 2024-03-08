Из-за обстрела Херсона ранен 7-летний мальчик: в каком состоянии ребенок

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, как чувствует себя раненый ребенок. Он не уточнил, о каком именно обстреле идет речь. Вероятно, речь о последнем обстреле города, когда россияне ударили авиабомбой вечером 8 марта.

Около пяти вечера 8 марта россияне обстреляли Сумы. Оккупанты выпустили управляемую авиационную бомбу.

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В каком состоянии ребенок, раненный после обстрела

В результате недавнего вражеского обстрела Херсона получил ранения 7-летний ребенок. Сейчас мальчик госпитализирован. Предварительно у него контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы,

– написал Роман Мрочко.

В Херсонской ОВА привели немного больше деталей.

"Враг ударил по Херсону. В результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик. Скорая доставила его в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему помощь", – написали там.

Воздушные силы сообщали тогда об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.