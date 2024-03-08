Близько п'ятої вечора 8 березня росіяни обстріляли Суми. Окупанти випустили керовану авіаційну бомбу.

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В якому стані дитина, поранена після обстрілу

Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина. Наразі хлопчик ушпиталений. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми,

– написав Роман Мрочко.

У Херсонській ОВА навели трохи більше деталей.

"Ворог вдарив по Херсону. Внаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик. Швидка доставила його до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу", – написали там.

Повітряні сили повідомляли тоді про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Що влада говорить про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський саме говорив про те, що Росія б'є по цивільних. Тож ніякі "паузи" у війні неможливі – передишка вигідна окупантам. І, звісно, марно сподіватися, що можна віддати Донбас і Крим, щоб зупинити війну. Україна не торгує своїми землями.

Олексій Данілов красиво висловився про те, що всі літаки обов'язково будуть "посаджені" в нашу землю, "адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо". Він анонсував сюрпризи для Путіна та