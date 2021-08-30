Из-за обстрелов в Авдеевке: на Донбассе временно ограничили движение поездов

Укрзализныця ограничивает движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка. Это обусловлено вражескими обстрелами по украинскому городу.

До 3 сентября пассажирские и пригородные поезда будут курсировать с ограниченными маршрутами. Такое решение Укрзализныця приняла из-за угрозы безопасности пассажиров.

К теме Из-за обстрела Авдеевки Укрзализныця ограничила движение поездов

В учреждении призвали пассажиров слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте.

Риски обстрелов остаются вблизи станций Покровск и Очеретино. Вследствие этого Укрзализныця изменила расписание движения ряда поездов.

До 30 августа поезд № 136 Киев – Авдеевка будет курсировать до Покровска. А между Авдеевкой и Покровском будет работать автобусное сообщение.

Все пригородные поезда и поезд № 826 Днепр – Авдеевка ограничили в движении до 30 августа до станции Очеретино.

Обстрелы Авдеевки: главные новости

28 августа вражеские снаряды повредили инфраструктуру Авдеевки.

Из-за обстрелов 8 украинских защитников получили ранения.

Украинские правоохранители установили, что оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.

Атаку считают самой жестокой с 2018 года. В полиции сообщили, что будут расследовать действия оккупантов.

Из-за огня с оккупированных территорий 28 августа, работников и пассажиров Укрзализныци со станции Авдеевка пришлось эвакуировать в укрытие.