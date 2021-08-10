Из-за пожаров в Греции объявили масштабную эвакуацию

В Греции уже более недели бушуют масштабные лесные пожары. 10 августа огонь подобрался очень близко к жилым домам. Поэтому власти решили эвакуировать жителей 12 населенных пунктов.

Детали эвакуации населения

Масштабный пожар бушевал неподалеку населенных пунктов в течение 1 часа. После того служба экстренной помощи направила людям сообщение с просьбой эвакуироваться.

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На административных границах Элиды-Аркадии работает пожарная команда, чтобы огонь в Гортине не прошел через районы Элиды,

– заявил заместитель губернатора Элиды Василис Яннопулос.

Напомним, ранее жители северных городов Вотонас и Марафон должны были эвакуироваться посреди ночи 6 августа. Спасатели не могли ждать до утра, ведь огонь уже вышел из-под контроля. Известно, что пламя разрушило десятки домов. Кроме того, пострадали спасатели, а жители попали в больницу из-за отравления дымом.

Что известно о лесных пожарах в Греции

Огненная стихия накрыла страну 31 июля. Впоследствии в Греции фиксировали рекордную жару – + 46 градусов. Тушить пламя также мешал сильный ветер.

В области Аттика пожар повредил более 300 домов. Более 56 тысяч гектаров леса в Греции уже сгорели.

Бороться с огненной стихией помогают украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС спасла 2 населенных пункта.

Лесные пожары бушуют в еще 2 курортных странах – Турции и Черногории. По состоянию на 9 июля турецким экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания.

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