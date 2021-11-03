Из-за протестов антивакцинаторов: к охране центра Киева привлекли Нацгвардию

В Киеве антивакцинаторы вышли на акцию протеста. Они перекрыли движение по центру столицы и держат в руках плакаты против вакцинации.

Для соблюдения порядка привлекли Нацгвардию. Об этом рассказали в полиции в день акции 3 ноября.

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В Киеве ради порядка на акции антивакцинаторов привлекли Нацгвардию

В полиции рассказали, что массовая акция проходит в центре столицы.

Представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Нацгвардии следят за правопорядком,

– говорится в сообщении.

В полиции организаторов и участников акции попросили соблюдать нормы закона и не нарушать общественный порядок.

В Киеве антивакцинаторы собрались на акцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Акция антивакцинаторов в Киеве: что известно

Несмотря на дождливую погоду в центре Киева антивакцинаторы вышли на акцию. Они держали в руках плакаты с надписями "против фашизма" и "геноцида". Также требуют, чтобы власть позволила им ходить без масок, не делать прививок и работать.

Свою поддержку им выразила экс-нардеп Надежда Савченко, которая воспользовалась поддельным сертификатом о прививках в "Борисполе".

В 11:00 организаторы акции собирались провести "вече" под Верховной Радой. Утром они заблокировали движение по улицам Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.

Кстати, люди собрались, несмотря на то, что гражданам без сертификата вакцинации или ПЦР-тестов запрещено пользоваться общественным транспортом. Ведь город находится в красной зоне карантина.