Из-за российских обстрелов спасатели в Луганской области не могут достать людей из-под завалов
Источник:ГСЧС Украины
Ситуация в Луганской области остается сложной, российские оккупанты почти не прекращают обстрелы из всех видов вооружения. Из-за этого спасатели не могут достать людей из-под завалов.
Спасатели не могут достать людей из-под завалов
В ведомстве отметили, что российские захватчики обстреливают службы экстренного реагирования, чтобы никто не помогал мирному населению.
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Поэтому из-за мощных обстрелов спасатели не могут доехать до Белогоровки и Шипилового, чтобы достать людей из-под завалов, которые находятся с 8 мая.
Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Тошковки, Нижнего, Рубежного, Воеводовки, Белогоровки. Громко и в Северодонецке и Лисичанске. В Северодонецке и Лисичанске российские захватчики попали в жилые дома, также в областном центре устроили по зданию Нацполиции,
– пишут в ГСЧС.
Ситуация в Луганской области
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, самой сложной ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытался создать крепкую переправу и опрокидывать технику. Это удалось частично, ВСУ разрушили временный мост и большую часть техники оккупантов.
- В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли правоохранителей в Шипилово и Северодонецке. В Лисичанске и Северодонецке захватчики били по жилым кварталам, часть домов разрушили.
- 8 мая российские военные уже вторично обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Спасатели также не могли добраться до места, чтобы потушить пожар, потому что враг продолжал обстрелы.
- Только за минувшие сутки, 9 мая, наши воины отразили 15 атак в Луганской и Донбассе. В этих областях уничтожено более 200 военных России.
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в области остаются около 50 тысяч мирных жителей. К сожалению, сейчас не возможна эвакуация, потому что российские оккупанты обстреливают транспорт. Выйти из области можно только пешком, что также очень опасно.
- Госдеп США сообщает, что российские захватчики хотят провести фиктивные референдумы во временно оккупированных населенных пунктах Украины. Они обеспокоены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области.
Важно – Россия может попытаться оцепить Северодонецк, как Мариуполь, – Гайдай