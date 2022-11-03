Со здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг-тряпка России
Источник:телеграм-канал Юрия Соболевского
Херсон проснулся 3 ноября без российского триколора. Со здания облгосадминистрации исчез флаг оккупантов.
Сначала об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что российский триколор пропал сегодня, 3 ноября.
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Таинственное исчезновение российского флага в Херсоне
Чиновник добавил, что "Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки".
Херсонская ОГА без российского флага / Фото из телеграм-канала Юрия Соболевского
Городской голова Олешек Евгений Рыщук отметил, что отсутствие тряпки оккупантов на здании Херсонской ОГА о многом говорит. По его словам, жители правоохранительной части Херсонщины сообщают, что российские войска покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах. В частности, в Чернобаевке, Степановке, Белозерке. Также визуально уменьшилось количество военных и в самом Херсоне.
Местные радуются отсутствию российских войск
Херсонский журналист Константин Рыженко также сообщил, что в городе нет нескольких блокпостов. "На острове исчез второй блокпост. Это значит, что у них не осталось важных объектов для охраны там", – отметил он.
Он также опубликовал видео, где слышны реакции жители оккупированного Херсона на отсутствие на одном из блокпостов российских военных.
Реакция местных на отсутствие оккупантов: смотрите видео
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань также поделился фотографией и прокомментировал отсутствие флага оккупантов.
Сначала за российским кораблем в Херсоне пошел рубль, а теперь и триколор,
– отметил Хлань.
Как выглядит Херсонская ОГА сейчас / Фото из фейсбука Хланя
Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что информаторы на месте подтверждают, что россияне оставляют ряд объектов базирования.
Происходит что-то интересное, но выводов пока не делаем. Может быть что угодно, поэтому ждем новостей от Генштаба,
– написал Стерненко.
Оккупанты готовятся к бегству
- Россияне постепенно выводят артиллерию и технику с правого берега Днепра и перемещают ее на левый. По всему побережью реки на левом берегу, а также вдоль Каховского водохранилища обустраивают фортификационные сооружения – роют окопы, блиндажи и заливают бетоном.
- Кроме того, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что захватчики стягивают новых мобилизованных в Херсон.
- Также захватчики заставляют людей переселяться с правого берега Херсона и назвали это "эвакуацией". Мол, есть "ужесточение военной опасности и повышение угроз для мирного населения".
- Оккупанты внезапно начали уничтожать вышки сотовой связи. Пока неизвестно, системное ли это явление, действия захватчиков зафиксировали в нескольких селах на Херсонщине.