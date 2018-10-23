Из-за фанатов российского ЦСКА в Риме эскалатор вышел из строя: десятки пострадавших (видео)

На одной из станций метро в Риме экскалатор вышел из строя. Он резко поехал вниз, и десятки людей, которые находились на нем, падали на бетонный пол. Поэтому в результате инцидента немало пострадавших.

По данным местных СМИ, пострадавших от двух до трех десятков. При этом некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно одному из них придется ампутировать ногу.

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Отмечается, что большинство пострадавших – фанаты российского клуба ЦСКА. Вечером 23 октября их клуб сыграет в Риме против местной "Ромы". Именно фанаты могли стать причиной поломки эскалатора. Итальянские СМИ сообщают, что российские болельщики прыгали на эскалаторе и пели песни перед тем, как он вышел из строя.

Видео поломки эскалатора в Риме (оборежно на видео присутствует ненормативная лексика)