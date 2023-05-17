Тактическое оружие превратилось в тыкву, – Шейтельман о последствиях сбития "Кинжала" для России

Украина начала сбивать российские "Кинжалы". Ранее россияне создавали целые легенды о могуществе "несбиваемой" ракеты. Однако Воздушные силы ВСУ смогли развеять эти мифы.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заявил, что за один день украинцы превратили тактическое ядерное оружие России в тыкву.

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Россия ничего не может

Россияне все настойчиво возражают, ведь понимают, что это конец. Их больше никто не боится и не верит в их "мощность".

По словам политтехнолога, все время Запад боялся эскалации, потому что в таком случае "Россия сделает что-то страшное". Однако вдруг выясняется, что Россия ничего не может поделать.

Ракеты не работают против западных технологий и украинских бойцов. Кроме того, выяснилось, что российские технологии существенно отстают от западных.

Если Россия во всем отстала, то почему это вдруг в оружии она успешна? Так не бывает. Если страна отстала, значит она отстала во всем, а не только в чем-то одном,

– отметил Шейтельман.

Ранее Россия и США не проводили совместные военные учения и проверить то, что Patriot сможет сбить "Кинжал" никто не мог. Россия безосновательно утверждала, что "Кинжал" якобы невозможно сбить.

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Тактическое оружие превратилось в тыкву

"Возникает вопрос. Чем доставляется тактическое ядерное оружие, которым угрожает Россия? Оно доставляется "Кинжалами" и "Искандерами", которые украинцы научились сбивать", – сказал политтехнолог.

Россия не может доставить тактическое ядерное оружие ни в один объект, защищенный ЗРК Patriot. Ядерные бомбы не взрываются, если их сбивают, то есть ядерный взрыв не произойдет.

Выходит, что тактическое оружие России в один день превратилось в тыкву. В этом беда России,

– подытожил Шейтельман.

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