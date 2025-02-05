В Запорожье избили ребенка: полиция устанавливает обстоятельства

В Запорожье избили несовершеннолетнего. Правоохранители устанавливают обстоятельства избиения ребенка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Запорожской области.

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Избиение ребенка в Запорожье

В среду, 5 февраля, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео о совершении насильственных действий в отношении ребенка.

Указывается, что пока в полицию еще не поступало заявлений и сообщений об этом факте.

Информацию о правонарушении зарегистрировано в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях,

– говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, потерпевшего и причастных к совершению правонарушения лиц.

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Напомним, недавно в Белой Церкви, что в Киевской области, группа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку. Все, что известно о вопиющем инциденте, читайте в материале 24 Канала.