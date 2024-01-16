Операция-неожиданность: военный эксперт объяснил последствия уничтожения российских самолетов

Украинская армия сбила вражеский самолет-разведчик А-50 и подбила воздушный командный пункт Ил-22. Произошедшее над акваторией Азовского моря – тщательно спланированная и качественно обеспеченная военная операция.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что это подчеркивает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Враг постепенно упускает возможность видеть территорию Украины на достаточно большом расстоянии. К слову, "самолетопад" произошел 14 января.

Смотрите также Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самолетопаде" России над Азовским морем 14 января

Как сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, у россиян осталось всего 8 самолетов А-50 в хорошем состоянии.

Конечно, ресурсов у врага еще немного есть, но обратите внимание, сегодня (16 января – 24 Канал), к примеру, вражеские самолеты уже не летают над акваторией Азовского моря,

– сказал военный эксперт.

Так оккупанты проводят мониторинг аналогом самолета А-50 в Воронежской области. То есть захватчики не решаются приближаться к украинским границам и территории.

Российскому А-50 и Ил-22, которые летали в акватории Азовского моря, не помог даже российский истребитель, который их сопровождал.

"Они потеряли де-факто два самолета. И пусть тот же Ил-22, летающий командный пункт, сумел вернуться на аэродром базирования в Анапе, однако уровень разрушений его хвостовой части свидетельствует о том, что вряд ли когда-нибудь он поднимется в небо", – подчеркнул Селезнев.

Россияне в любом случае абсолютно четко осознают, что, чем дальше, тем больше украинская противовоздушная оборона приобретает соответствующие боевые возможности. Так что враг вынужден действовать несколько иным способом. Все, чтобы не подвергать опасности хотя бы разведывательную и бомбардировочную авиацию.

Противник теряет авиацию