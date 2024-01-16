Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що на тому наголошує Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ворог поступово втрачає можливість бачити територію України на досить великій відстані. До слова, "літакопад" стався 14 січня.

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Як повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, у росіян залишилося лише 8 літаків А-50 у хорошому стані.

Звісно, ресурсів у ворога ще трохи є, але зверніть увагу, сьогодні (16 січня – 24 Канал), до прикладу, ворожі літаки вже не літають над акваторією Азовського моря,

– сказав військовий експерт.

Так окупанти проводять моніторинг аналогом літака А-50 у Воронезькій області. Тобто загарбники не наважуються наближуватися до українських кордонів та території.

Російському А-50 та Іл-22, які літали в акваторії Азовського моря, не допоміг навіть російський винищувач, який їх супроводжував.

"Вони втратили де-факто два літаки. І хай той самий Іл-22, командний пункт, що літає, спромігся повернутись на аеродром базування до Анапи, проте рівень руйнувань його хвостової частини свідчить про таке, що навряд чи колись він підніметься в небо", – наголосив Селезньов.

Росіяни у будь-якому разі абсолютно чітко усвідомлюють, що, чим далі, тим більше українська протиповітряна оборона набуває відповідних бойових можливостей. Отже ворог змушений діяти в дещо інший спосіб. Усе, аби не наражати на небезпеку бодай розвідувальну та бомбардувальну авіацію.

Ворог втрачає авіацію