В армии отреагировали на заявление ветерана Баглая об избиении и похищении работниками ТЦК
- Ветеран Андрей Баглай заявил, что его похитили и избили работники ТЦК.
- Представитель ОК "Запад" Олег Домбровский опроверг слова военного об избиении.
23-летний ветеран Андрей Баглай из Львова пожаловался, что его похитили и избили 5 работников ТЦК. В Оперативном командовании "Запад" опровергли слова военного.
По словам Андрея, сотрудники ТЦК сначала не стали выяснять, кем является задержанный. Они час возили его с собой в бусике, и только тогда спросили данные ветерана. Узнав, что он бывший военный, оставили его просто на улице, передает 24 Канал.
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Что говорят в армии
Представитель ОК "Запад" Олег Домбровский в эфире "Суспільне. Студия". опроверг слова Баглая.
Он отметил, что по данному инциденту было проведено служебное расследование. Установлено, что 16 мая во Львове работники ТЦК попросили Андрея Баглая показать свои военно-учетные документы. Впрочем, мужчина отказался это делать. Более того, по словам Домбровского, ветеран "вел себя пренебрежительно и отвечал военнослужащим в некорректной форме". Тогда Баглая пригласили в ТЦК. Только по дороге в военкомат он рассказал, что проходил военную службу и был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. После его отпустили.
Также Домбровский опроверг, что к ветерану применяли физическую силу. В ОК "Запад" указали, что Баглай не обращался ни в полицию, ни в медучреждения.
Известно, что 4 из 5 военнослужащих, которые проводили оповещение, являются участниками боевых действий.