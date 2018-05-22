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Избиение Найема: появились новые подробности состояния здоровья нардепа

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Состояние здоровья Мустафы Найема идет на улучшение
Состояние здоровья Мустафы Найема идет на улучшение / Фото из открытых источников

Маси Найем, брат нардепа, сообщил, что Мустафе Найему уже сняли шину и его состояние идет на улучшение.

Об этом пишет 112.ua.

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Маси Найем рассказывает, что нардеп уже нормально говорит и может есть.

Сегодня общался. Ему уже сняли шину. Он говорит, что еще немного болит. В общем, я думаю, что его состояние идет на улучшение. Относительно сотрясения мозга, я думаю, будет известно позже, когда сделают МРТ, потому что все это время не было возможности его сделать из-за шины,
– заявляет брат.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последними правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.

2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем напавшим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Новости Украины Новости Киева Мустафа Найем Избиение Мустафа Найема
Источник: 24 Канал
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