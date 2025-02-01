В Сумской области избили подростка во время ссоры: полиция начала расследование
В Ахтырке, что в Сумской области, 31 января ребята поссорились и избили одного из участников конфликта. После обращения его матери в полицию правоохранители оперативно установили всех участников происшествия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Сумской области. Драка подростков произошла на одной из улиц Ахтырки.
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Полиция расследует дело об избиении мальчика
Как известно, между подростками произошел словесный конфликт, который завершился избиением одного из его участников. Один из парней в какой-то момент применил физическую силу и ударил другого в живот.
Местная полиция отреагировала на обращение и установила всех участников конфликта. Для понимания ситуации правоохранители также опросили свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства драки и ведется следствие по факту нанесения побоев и истязания.
Также правоохранители напомнили, что родителям следует проводить беседы с детьми об ответственности за драку и насилие.
Избиение детей: последние новости
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