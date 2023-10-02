Российский вариант "Шахеда": чем этот дрон отличается от иранского

Дроны-камикадзе "Шахед" иранского и российского производства отличаются. Вариант, который производит страна-агрессор, имеет не простые антенны, а собственные изделия под названием "Комета".

Также есть неподтвержденная информация, что у "Шахедов" российского производства устанавливают спутниковые телефоны Iridium. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Разница между иранскими и российскими "Шахедами"

Павел Нарожный отметил, что в иранском дроне стоит SRP-антенна. Одно из средств борьбы с такими дронами – это РЭБ. Дрону для навигации требуется сигнал GPS, который можно заглушить. Частоты, на которых работает навигационная система, известны, на них излучается шум, и дрон уже не может использовать GPS.

В нем ставят специальную SRP-антенну. Он знает, что с этой стороны устанавливается система РЭБ. Сигнал по этому направлению он уже не воспринимает. Пользуется другими спутниками, которые расположены там, где нет системы РЭБ. Чтобы полностью заглушить такой дрон, нужно установить вокруг него 4 средства РЭБ,

– объяснил он.

В российской разработке этих дронов вместо SRP-антенны стоит разработка страны-агрессорки под названием "Комета", которая более мощная. Кроме того, есть неподтвержденная информация, что на некоторые из своих "Шахедов" оккупанты устанавливают спутниковые телефоны Iridium.

"Раньше они не знали, где сбиваются дроны, где наши средства ПВО. А сейчас одна из версий – у этих дронов будет стоять спутниковый Iridium, который будет передавать, где он. Когда связь оборвалась, то дрон сбили. Итак, там расположено украинское ПВО", – добавил военный эксперт.

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