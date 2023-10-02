Також є непідтверджена інформація, що у "Шахедів" російського виробництва встановлюють супутникові телефони Iridium. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Різниця між іранськими та російськими "Шахедами"
Павло Нарожний зазначив, що в іранському дроні стоїть SRP-антена. Один з засобів боротьби з такими дронами – це РЕБ. Дрону для навігації потрібен сигнал GPS, який можна заглушити. Частоти, на яких працює навігаційна система, відомі, на них випромінюється шум, і дрон вже не може користуватися GPS.
У ньому ставлять спеціальну SRP-антену. Він знає, що з цього боку встановлюється система РЕБ. Сигнал з цього напрямку він вже не сприймає. Користується іншими супутниками, які розташовані там, де нема системи РЕБ. Щоб повністю заглушити такий дрон, треба встановити навколо нього 4 засоби РЕБ,
– пояснив він.
У російській розробці цих дронів замість SRP-антени стоїть розробка країни-агресорки під назвою "Комета", яка набагато потужніша. Крім того, є непідтверджена інформація, що на деякі зі своїх "Шахедів" окупанти встановлюють супутникові телефони Iridium.
"Раніше вони не знали, де збиваються дрони, де наші засоби ППО. А зараз одна з версій – у цих дронів буде стояти супутниковий Iridium, який буде передавати, де він. Коли зв’язок обірвався, то дрон збили. Отже, там розташоване українське ППО", – додав військовий експерт.
Іранський та російський варіант "Шахеда": які відмінності
- У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки назвали відмінності між "Шахедами" російського та іранського виробництва. Виробництво в Росії локалізоване, дрони окупантів відрізняються від тих, що виробляють в Ірані.
- Насамперед серед змін у російському варіанті фіксують принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок. Також заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550).
- Крім того, різниця є у модифікації корпусу. На заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни.
- Серед нововведень – використання нового сервоприводу KST X30-12-165 та блоку “Комета” російського виробництва у системі навігації.
- Безпілотники не дуже відрізняється від більш ранніх зразків. Вказані відмінності мають "косметичний" характер та, найімовірніше, їх можна пояснити прагненням здешевити виробництво.