Також є непідтверджена інформація, що у "Шахедів" російського виробництва встановлюють супутникові телефони Iridium. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Різниця між іранськими та російськими "Шахедами"

Павло Нарожний зазначив, що в іранському дроні стоїть SRP-антена. Один з засобів боротьби з такими дронами – це РЕБ. Дрону для навігації потрібен сигнал GPS, який можна заглушити. Частоти, на яких працює навігаційна система, відомі, на них випромінюється шум, і дрон вже не може користуватися GPS.

У ньому ставлять спеціальну SRP-антену. Він знає, що з цього боку встановлюється система РЕБ. Сигнал з цього напрямку він вже не сприймає. Користується іншими супутниками, які розташовані там, де нема системи РЕБ. Щоб повністю заглушити такий дрон, треба встановити навколо нього 4 засоби РЕБ,

– пояснив він.

У російській розробці цих дронів замість SRP-антени стоїть розробка країни-агресорки під назвою "Комета", яка набагато потужніша. Крім того, є непідтверджена інформація, що на деякі зі своїх "Шахедів" окупанти встановлюють супутникові телефони Iridium.

"Раніше вони не знали, де збиваються дрони, де наші засоби ППО. А зараз одна з версій – у цих дронів буде стояти супутниковий Iridium, який буде передавати, де він. Коли зв’язок обірвався, то дрон збили. Отже, там розташоване українське ППО", – додав військовий експерт.

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