Неплохая машина для контрнаступления: сможет ли Украина изготовить тысячу БМП CV-90
Украина и Швеция хотят совместно создать 1000 БМП CV-90. Такую машину называют "скандинавским зверем" и она уже спасала жизнь украинских военных.
Выполнить поставленную задачу по количеству можно и уже в следующем году их получить. Но при определенном условии. О нем 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.
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Производство БМП CV-90
По словам Романа Свитана, у нашей страны есть возможности развернуть соответствующее производство. Сначала оно будет крупноузловым.
Раз мы собираем танки, то уже и БМП выпускать сможем. Это хорошая бронированная машина. Для выполнения наступательных операций достаточно устойчива и в принципе такое количество будет нам на следующий год,
– отметил он.
Роман Свитан о производстве БМП CV-90: смотреть видео
Количество в 1000 единиц также вполне возможно произвести. Это приблизительное производство одного завода в год. Чтобы ускорить процесс, необходимо выполнить одно условие.
"Если будут одновременно несколько заводов работать, то мы уже в следующем году можем всю тысячу получить", – объяснил Свитан.
Совместное производство БМП CV-90: что известно
- О совместном производстве БМП CV-90 заявили в Министерстве обороны. По словам Анны Маляр, Украина и Швеция договорились об этом.
- Главное преимущество данных машин – надежность и усиленная многослойная броня. Такой защиты нет ни в одной другой БМП. Экипаж состоит из 3 военных. Также можно перевозить десант до 8 человек.
- Также это оружие способно вести огонь на расстоянии до 3 км боеприпасами калибра 44 миллиметра. А ее максимальная дальность выстрела составляет более 12 км. Обладает высокой проходимостью.
- Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал подробности по изготовлению БМП CV-90.