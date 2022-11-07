"Альфа-самец" Путин рискует проиграть войну "бабе" и получить скалкой-HIMARS

Через год у НАТО будет новый генеральный секретарь. И, как пишет NYT, борьба между странами не только началась, но в ней уже есть и фавориты. На сегодняшний день выглядит так, что следующим генсеком Альянса будет женщина.

В НАТО намечается гендерная революция

Список наиболее обсуждаемых на этот пост кандидатов сейчас такой:

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Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов Канады (54 года);

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии (45 лет);

Зузана Чапутова, президент Словакии (49 лет);

Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии с 2015 по 2020 год (54 года);

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (52 года).

Очевидно, что следующий генсек НАТО возьмет на себя весь груз решений, связанных с войной с Россией. И речь идет не только о принятии Украины в НАТО, но и, возможно, прямом участии НАТО в войне непосредственно на территории России. Это и формирование новой политики безопасности, и новые программы вооружения.

Страшный сон Кремля

NYT пишет, что фаворитом в этом списке является Христя Фриланд. Мы ее помним как одного из центральных модераторов форума YES. Это потом уже был взлет политической карьеры. А все начиналось с журналистики, работы в FT, и этот этап завершился написанием книги "Плутократы". Сейчас Христя публично дистанцируется от гонки за пост главы НАТО, всем своим видом давая понять, что на данный момент есть задачи поважнее. "У Фриланд уже есть важная работа, и она сосредоточена на служении Канаде и канадцам", – сказал ее представитель Алекс Лоуренс.

Но давайте на минуту представим, что она или кто-то из женщин станет генсеком НАТО. Пуканы на России порвутся окончательно. С их "домостроевской" психологией отношений между мужчиной и женщиной представить подобное невозможно. Там вот такие отношения: "...Должен муж жену свою наказывать и вразумлять наедине страхом, а наказав – простить и поучить, но при этом жене на мужа не гневаться". Идеальные отношения между ними – это наказание с оговорками "ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колоть никаким железным, и деревом не бить".

О главном Путин близок к созданию союзного государства с аятоллами

С поднятием из глубин подсознания махровых средневековых паттернов поведения где мужик – соль земли, ее опора, которому позволено все, проиграть войну "бабе" будет совсем позорно. Путин после этого будет дискредитирован в глазах собственного населения окончательно. Образ альфа-самца с голым торсом, преодолевающего бурную реку на медведе, рухнет в одночасье. Впору будет рисовать новые лубки о том, как "баба" гоняет Путина по избе скалкой-HIMARS.

Это у нас женщина – "Софія" или красавица Оксана, а на болотах самый упоминаемый женский образ – Баба-Яга и Аленушка с козлом. Это в демократиях – равноправие, отсутствие (как минимум – стремление) дискриминации по гендерному признаку, а на России 63% верят, что Запад хочет подорвать духовные скрепы геями.

При этом важно понимать – Запад, конечно, не будет вслух произносить все эти неполиткорректные вещи, но не думать он о них не сможет.

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