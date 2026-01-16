Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала 24 Каналу, что мобильное приложение Дія продолжит свою работу без изменений. Все сервисы, как и всегда, будут работать круглосуточно.

Почему госпредприятие "Дія" ликвидируют?

Валерия Коваль подчеркнула, что началось изменение юридического формата компании с государственного предприятия на акционерное общество. Это требование закона Украины об особенностях регулирования деятельности юридических лиц.

Хозяйственный кодекс отменен, поэтому форма "государственное предприятие" должна перестать существовать. Это касается всех государственных предприятий, не только государственного предприятия "Дія",

– объяснила она.

Продолжается процесс преобразования в другую организационно-правовую форму, а владельцем Дії по-прежнему будет оставаться государство. Это процесс в рамках действующего законодательства.

Заместитель министра цифровой трансформации обратилась к пользователям, отметив, что волноваться не стоит, ведь Дия не переходит в частные руки, а работа и дальше будет продолжаться стабильно на благо каждого украинца.

