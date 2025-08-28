Об этом ветеран рассказал на подкасте "Воин Воли" эксклюзивно для 24 Канала, отметив, что изменилось все – от тактики врага до обеспечения украинской армии. Важно, что во время "сложной", полномасштабной войны украинским защитникам предоставляет все необходимое не только государство.
Что изменилось в ВСУ?
По словам ветерана, масштаб войны, если сравнить 2015 и 2022 годы, колоссально отличался. Можно сказать, что это две разные войны. "Банкир" объяснил, что в 2015 году за один день российский миномет мог обстрелять позицию несколько раз. Сейчас на фронте нет и 5 минут тишины, чтобы что-то вражеское не прилетело.
"Если сравнивать с тем, что сейчас, то тогда это была не война. Хотя все мы понимаем, что это тоже была война. Однако масштаб разный. То есть даже если ты сидишь в Белой Церкви, это Киевская область, а ты понимаешь, что в любой момент сейчас может что-то прилететь. Даже сюда. Это же другой уровень", – сказал он.
Разница ощутима и в обеспечении. В 2015 году военные ходили условно в "дубке" (камуфляж военных Советского Союза). В 2016 году у всех были однострои, форма, начали появляться нормальные снаряжения и техника.
Если в 2015 году мы ездили на автобусах "Богданах", то в конце моей службы – за год – уже были бронированные грузовики. Произошел прогресс, изменение армии с той, какой она была еще в те времена, когда ее сознательно разваливали, и тогда, когда она начала превращаться в настоящее войско. Я тогда застал этот процесс,
– подчеркнул ветеран.
Он вспомнил, что непросто было и в 2022 году. Однако важную роль сыграли волонтеры – именно они стали одним из решающих факторов. Ведь государство обеспечивает всем необходимым, но оно не всегда такое, в котором нуждаются военнослужащие из-за того, что у нас не такие мощности, как у противника. Зато волонтеры дают военным много необходимых вещей: FPV-дроны, обычные дроны, РЭБы и тому подобное.
Интересно! Все же кое-что с течением времени остается неизменным – бойцы 57-й бригады с 2015 года имеют традицию на День Государственного Флага Украины. Они запускают флаг на оккупированные территории как символ надежды и веры.
"Банкир" добавил, что в начале полномасштабного вторжения были мысли о том, или украинцы "вывезут". Однако, несмотря на сомнения, люди имели сильную веру и понимали, что ничего не смогут сделать, если покажут слабость.
ВСУ модернизируют подходы к ведению войны: главное
- В Украине заработал новый механизм доставки дронов на линию фронта благодаря ИТ-системе DOT-Chain Defence. Так, недавно украинские военные заказали партию FPV-дронов и получили ее за рекордные 5 дней.
- В 2025 году Силы обороны (включая ВСУ) переходят на корпусную систему. Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что такое решение наладит управление войсками. Только один корпус мог бы перекрывать примерно 50 километров фронта.
- За последнее время Украина разработала немало собственного эффективного оружия. В частности, это дальнобойная ракета "Длинный Нептун", которая может поражать цели на расстоянии до 1000 километров, ракета "Фламинго" с дальностью более 3000 км и устойчивостью к РЭБ, а также надводные дроны Magura V5, которые уничтожают российские цели в Черном море.