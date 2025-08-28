Об этом ветеран рассказал на подкасте "Воин Воли" эксклюзивно для 24 Канала, отметив, что изменилось все – от тактики врага до обеспечения украинской армии. Важно, что во время "сложной", полномасштабной войны украинским защитникам предоставляет все необходимое не только государство.

Что изменилось в ВСУ?

По словам ветерана, масштаб войны, если сравнить 2015 и 2022 годы, колоссально отличался. Можно сказать, что это две разные войны. "Банкир" объяснил, что в 2015 году за один день российский миномет мог обстрелять позицию несколько раз. Сейчас на фронте нет и 5 минут тишины, чтобы что-то вражеское не прилетело.

"Если сравнивать с тем, что сейчас, то тогда это была не война. Хотя все мы понимаем, что это тоже была война. Однако масштаб разный. То есть даже если ты сидишь в Белой Церкви, это Киевская область, а ты понимаешь, что в любой момент сейчас может что-то прилететь. Даже сюда. Это же другой уровень", – сказал он.

Разница ощутима и в обеспечении. В 2015 году военные ходили условно в "дубке" (камуфляж военных Советского Союза). В 2016 году у всех были однострои, форма, начали появляться нормальные снаряжения и техника.

Если в 2015 году мы ездили на автобусах "Богданах", то в конце моей службы – за год – уже были бронированные грузовики. Произошел прогресс, изменение армии с той, какой она была еще в те времена, когда ее сознательно разваливали, и тогда, когда она начала превращаться в настоящее войско. Я тогда застал этот процесс,

– подчеркнул ветеран.

Он вспомнил, что непросто было и в 2022 году. Однако важную роль сыграли волонтеры – именно они стали одним из решающих факторов. Ведь государство обеспечивает всем необходимым, но оно не всегда такое, в котором нуждаются военнослужащие из-за того, что у нас не такие мощности, как у противника. Зато волонтеры дают военным много необходимых вещей: FPV-дроны, обычные дроны, РЭБы и тому подобное.

Интересно! Все же кое-что с течением времени остается неизменным – бойцы 57-й бригады с 2015 года имеют традицию на День Государственного Флага Украины. Они запускают флаг на оккупированные территории как символ надежды и веры.

"Банкир" добавил, что в начале полномасштабного вторжения были мысли о том, или украинцы "вывезут". Однако, несмотря на сомнения, люди имели сильную веру и понимали, что ничего не смогут сделать, если покажут слабость.

