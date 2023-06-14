Наступление ВСУ: в ОК "Юг" рассказали, куда оккупанты начали чаще направлять атаки

Контрнаступательные операции украинской армии, очевидно, испортили и скорректировали планы российских захватчиков. Сейчас оккупанты сосредоточились на том, чтобы уничтожить логистические пути Украины в тылу.

События на поле боя обостряются, однако Вооруженным Силам удается понемногу продвигаться и освобождать украинские города и села. Вместе с тем спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, как контрнаступление повлияло на действия врага, – информирует 24 Канал.

Смотрите также "День Д" или операция "Кобра": три неочевидных мнения о том, от чего будет зависеть наступление Украины

Куда направлены обстрелы

По словам Гуменюк, сейчас Россия направляет ракеты, прежде всего, на тыловые регионы неподалеку от линии фронта, ведь там, по мнению захватчиков, – зона поставки ресурсов на передовую.

Активность вражеских атак направлена на дальнейшие тыловые регионы, что, по пониманию врага, должны быть зоной поставки ресурсов для линии фронта. Это Днепропетровщина, которая буквально граничит с Запорожской областью, где развиваются более активные события,

– констатировала спикер.

Также она заявила, что контрнаступление ВСУ непосредственного критического влияния на обстрелы оккупантами Николаевщины, Херсонщины и Юга – не имеет. Однако следует сказать, что интенсивность ударов по этому региону все же несколько упала.

Гуменюк объяснила это тем, что оккупантам пришлось оттянуть позиции и обустроиться на новых рубежах обороны из-за подрыва Каховской ГЭС и наводнения.

Атака на Одессу

В ночь на 14 июня Россия нанесла удар по Одессе 4 ракетами типа "Калибр". По предварительной информации, две воздушные цели сбила украинская ПВО.

Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадания в складское помещение торговой сети.

По состоянию на 06:00, 14 июня было известно о 13 раненых людях из-за удара. Вместе с тем, по меньшей мере, три человека погибли, но, вероятно, из-под завалов достали еще не все тела.

Как отметила спикер, за минувшие сутки было зафиксировано 38 обстрелов Юга. Ранее этот показатель составлял от 50 до 70 ударов в день.