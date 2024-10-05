Израиль не хочет эскалации с Россией: что означает удар по авиабазе в Сирии

Израиль совершил удар вблизи российской авиабазы, которая расположена в Сирии. Известно, что Иран хранил там свое оружие. Есть предположение, что такие действия Израиля могут спровоцировать конфликт с Россией.

Военный аналитик Давид Шарп рассказал 24 каналу, что Израиль официально не взял на себя ответственность за удар по Сирии. Иран пытается обезопасить свое оружие, используя Россию как прикрытие.

Смотрите также Вероятный преемник Насраллы Сафи ад-Дин убит в результате израильского удара в Бейруте, – СМИ

Никому не выгодно новое противостояние

Давид Шарп отметил, что в Иране понимают, что Израилю не нужна эскалация с Россией. Однако Израиль не может позволить, чтобы определенные виды вооружения попали к его врагам.

Если нужно, ради безопасности израильтян, там пойдут на все, но важно понимать, что российские военные не являются целью,

– сказал он.

Вероятно, России также невыгодно вступать в конфликт с Израилем, ведь Кремлю достаточно и своих проблем.

Связи Ирана и России

Военный аналитик из Израиля заметил, что сотрудничество между Ираном и Россией становится крепче. Это беспокоит руководство Украины, ведь россияне атакуют там мирных граждан.

Возникает дилемма – Иран хочет получать выгоду от сотрудничества с Россией, но понимает, что определенные виды вооружения могут понадобиться ему для противостояния с Израилем. Россия сейчас в таком же положении.

Однако их сотрудничество продолжается до сих пор. Это опасно для всех (в частности Украины и Израиля – 24 Канал),

– отметил Давид Шарп.

Он добавил, что также очень важна реакция Запада и Соединенных Штатов Америки на связи между Ираном и Россией. Необходимы действенные санкции, которые влияли бы на военно-техническое сотрудничество, чтобы уменьшать доходы обеих сторон.

Важно! В CNN пишут, что Израиль не дал никаких гарантий администрации Джо Байдена, что не будет наносить удары по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку, которую тот совершил 1 октября. Президент США также посоветовал Израилю избегать ударов по нефтяным объектам Ирана, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.