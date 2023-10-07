В Израиле по всей территории ввели чрезвычайное положение после вторжения ХАМАС

Израиль 7 октября массированно атаковали боевики из ХАМАС, а также вторглись вооруженные палестинцы. В конце концов, в стране приняли решение о введении чрезвычайного положения.

Ранее на территории Израиля вводили "особое положение". Теперь чрезвычайное положение действует на всей территории Государства Израиль.

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В Израиле действует чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение по всей территории страны из-за угрозы боевиков ХАМАС. Он также приказал набрать добровольцев в полицию Израиля, кроме того, у правоохранителей теперь появится больше полномочий во время чрезвычайного положения.

В ответ на условия безопасности в воздушном пространстве Израиля Управление гражданской авиации объявило о временной приостановке спортивных и развлекательных полетов до последующего объявления. Ранее сообщалось о закрытии местных аэропортов в южных и центральных областях для коммерческих целей. Однако аэропорт имени Бен-Гуриона будет работать, строго соблюдая установленные инструкции и правила безопасности.

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