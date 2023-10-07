В Израиле по всей территории ввели чрезвычайное положение после вторжения ХАМАС
Источник:Haaretz
Израиль 7 октября массированно атаковали боевики из ХАМАС, а также вторглись вооруженные палестинцы. В конце концов, в стране приняли решение о введении чрезвычайного положения.
Ранее на территории Израиля вводили "особое положение". Теперь чрезвычайное положение действует на всей территории Государства Израиль.
К теме Обострение между Израилем и ХАМАС: есть ли среди пострадавших украинцы
В Израиле действует чрезвычайное положение
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение по всей территории страны из-за угрозы боевиков ХАМАС. Он также приказал набрать добровольцев в полицию Израиля, кроме того, у правоохранителей теперь появится больше полномочий во время чрезвычайного положения.
В ответ на условия безопасности в воздушном пространстве Израиля Управление гражданской авиации объявило о временной приостановке спортивных и развлекательных полетов до последующего объявления. Ранее сообщалось о закрытии местных аэропортов в южных и центральных областях для коммерческих целей. Однако аэропорт имени Бен-Гуриона будет работать, строго соблюдая установленные инструкции и правила безопасности.
ХАМАС атаковал Израиль: главные новости
- Израиль утром 7 октября массированно атаковал ХАМАС ракетами из района Сектора Газа. Палестинские боевики утверждали, что на израильскую территорию они выпустили более 5 тысяч ракет, в то время как израильские власти отметила 2 тысячи ракет.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна уже находится в состоянии войны с палестинцами. Кроме того, в стране также вводили "особое положение", а глава правительства пообещал жесткий ответ врагу.
- В Израиле уже также известно более 500 пострадавших в результате атаки ХАМАС. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что пострадавших среди украинских граждан в Израиле нет.
- Кроме того, в поддержку действий ХАМАС высказались в Иране и террористической организации Хезболла. Они "приветствовали" действия палестинцев и поддержат движение сопротивления, которое может развернуться в Израиле. Тем временем израильские власти объявили о призыве резервистов и начали операцию "Железные мечи".