Израиль финансировал создание ХАМАС, – Боррель
Источник:Reuters
Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал создание ХАМАС. Такие обвинения ранее отрицал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить Палестинские власти.
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Что заявил Боррель
Так, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ,
– заявил дипломат ЕС.
Боррель сделал соответствующее заявление во время выступления в Университете Вальядолида в Испании. Однако деталей дипломат не уточнял.
По его словам, единственным мирным решением является создание палестинского государства.
Мы считаем, что только навязанное извне решение о двух государствах принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативном варианте,
– сказал Боррель.
Как отмечает агентство Reuters, оппоненты израильского правительства и некоторые мировые СМИ обвиняют Израиль в том, что он годами поддерживал главарей ХАМАС, в том числе, разрешая финансирование Сектора Газа из Катара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.
Война между ХАМАС и Израилем: основные новости
- ХАМАС предпринял внезапную атаку на юг Израиля со стороны Газы 7 октября. Вторжение боевики совершили на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня".
- 24 ноября началось перемирие между Израилем и ХАМАС.
- Перемирие между сторонами длилось 8 дней, и тогда боевые действия в Секторе Газа начались с новой силой. За время паузы ХАМАС вернул часть заложников, захваченных 7 октября. ХАМАС первым прервал перемирие по своей инициативе, начав обстреливать израильские города. После этого Израиль объявил о прекращении перемирия со своей стороны также.
- В издании The Wall Street Journal раскрыли планы Израиля по границе Газы с Египтом. Отмечается, что израильские власти выступают за полный контроль Израиля над приграничной территорией Сектора Газа. Израиль хочет таким образом перекрыть контрабандный поток оружия, заблокировать туннели ХАМАС, не дать террористам сбежать из анклава, а также лишить палестинских боевиков контроля над пунктом пропуска.