Израиль может прекратить огонь: что это будет означать для войны на Ближнем Востоке

Израиль, похоже, готов к соглашению о прекращении огня на 42 дня. Это позволит освободить заложников, точнее, обменяться пленными с ХАМАС.

Политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский рассказал 24 Каналу, что в плену ХАМАС находится более 100 заложников. Ранее Нетаньяху назвал условие при котором прекратит огонь на Ближнем Востоке.

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Обмен заложниками

Янушевский отметил, что в Израиле очень хочет освободить своих заложников из плена ХАМАС. Однако у предлагаемого соглашения есть много критиков. В частности, из-за того, что освобождение заложников происходит через обмен на террористов ХАМАС, например, Израилю придется отдать одного из злейших врагов, который стоял у истоков войны.

Внутри правительства также есть много несогласных. Некоторые члены правительства угрожают развалить коалицию, если подобное соглашение состоится. Эти условия вызревали в течение определенного времени. Мы их видим только через сливы египтян, сирийцев, катарцев, израильтян и ХАМАС, которые периодически сливали информацию журналистам различных СМИ,

– отметил политолог.

Операция на юге Сектора Газа

По его словам, военная операция сейчас происходит уже на юге Сектора Газа. Это последняя цитадель ХАМАС, где были найдены подземные тоннели для контрабанды оружия. Над их уничтожением уже работает ЦАХАЛ. Президент США Джо Байден говорил, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников полностью завершит войну.

"Однако в то же время Нетаньяху настаивает, что цели войны будут выполнены. Сейчас она не прекратится, пока ХАМАС не будет лишен военного потенциала. Он значительно подорван, но если ХАМАС останется у руля Сектора Газа, он сможет восстановить свой потенциал, хоть и с большим временем, чем раньше", – подчеркнул журналист портала "Детали".

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